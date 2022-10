Bilderrätsel: Herzblatt klappt nicht, aber Kettensäge bringt Leserin Glück

Patrizia Meidinger aus Haunswies macht regelmäßig beim Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen mit. Jetzt gewinnt sie 1000 Euro.

Da ist Patrizia Meidinger aus dem Affinger Ortsteil Haunswies erst einmal sprachlos, als sie vom Gewinn beim Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen erfährt. „Ich kann es gar nicht glauben“, sagt sie, als sie tatsächlich die 1000 Euro in den Händen hält. Was sie mit dem Geld machen wird, weiß die 51-Jährige schon ganz genau.

So richtig daran geglaubt, dass sie gewinnen könnte, hat Meidinger nicht, als sie am Dienstag beim Gewinnspiel mitmacht. Obwohl sie immer wieder mal zum Beispiel beim Bilderrätsel ihrer Heimatzeitung oder eben auch beim Kombirätsel am Start ist. Drei Mal habe sie es in den vergangenen Tagen hintereinander versucht, erzählt sie: „Beim Herzblatt, beim Apfelkuchen - und bei der Kettensäge hat es geklappt.“ Dass nun tatsächlich 1000 Euro vor ihr liegen, kann sie noch immer nicht fassen. „Die Chancen sind so gering, dass man etwas gewinnt.“

Zum Glück ging die Gewinnerin aus Haunswies ans Handy

Dabei wäre sie fast nicht an ihr Handy gegangen, als es klingelte. Bei Nummern, die sie nicht kenne, würde sie normalerweise nicht dran gehen, erklärt Meidinger. Diesmal macht sie eine Ausnahme und ist froh darüber. Wobei noch ein weiterer Glücksfaktor dazukommt. Denn eigentlich wäre sie in der Arbeit gewesen und hätte dann das Handy ausgeschaltet gehabt. Am Dienstag aber arbeitet sie im Homeoffice und ist somit über das Handy erreichbar.

Gewinn des Bilderrätsels wird für Autoreparatur verwendet

Der Gewinn ist für sie ein richtiger Geldsegen. Kürzlich war bei ihrem Auto während der Fahrt der Scheibenwischer stehengeblieben. Alleine den Motor für die Wischanlage auszutauschen, habe rund 500 Euro gekostet, erzählt sie. Außer den unerwarteten Autoreparaturkosten kommt noch eine weitere größere Ausgabe auf sie zu: der Familienhund muss operiert werden. Das werde auch ein paar hundert Euro kosten, vermutet die 51-Jährige. Deswegen sind die 1000 Euro auch ein Geldregen, „über den ich mich total freue“.

Falls etwas übrig bleibt, dann weiß Meidinger auch schon, was sie damit tun wird. „Dann bekommt es mein Sohn Michael.“ Der sei 16 Jahre alt und in dem Alter könne man immer Geld brauchen, weiß seine Mutter. „Und wenn es zum Tanken ist.“