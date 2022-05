Affing

06:00 Uhr

Biografie: Ein Affinger verhandelte für Bayern mit Napoleon

Plus Carl Ernst von Gravenreuth war als Diplomat in der napoleonischen Zeit maßgeblich daran beteiligt, dass der Freistaat heute so aussieht, wie er aussieht.

Von Christian Lichtenstern

Wäre das Wittelsbacher Land ohne ihn bis heute ein Landkreis in Altbayern und nicht in Schwaben? Für viele Menschen östlich des Grenzflusses Lechs ist das auch knapp 50 Jahre nach der Gebietsreform (Juli 1972) immer noch ein glückseliger Gedanke. Es gibt aber eine viel „schlimmere“ Variante für einen bayerischen „Muss-Schwaben“: Gäbe es ohne diesen Diplomaten, der sich 1816 in Affing ein Schloss kaufte, den Freistaat Bayern in der heutigen Form überhaupt nicht mehr, und wir lebten wahlweise in einem Teil von Österreich, Württemberg oder gar Frankreich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen