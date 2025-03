BMW schleudert in Affing in anderes Auto und in Hecke: Schaden fünfstellig

Ein BMW mit mehreren Insassen ist am Donnerstag in Affing gegen ein geparktes Auto und in eine Hecke geschleudert. Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr auf dem Amselweg. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen aus derzeit ungeklärter Ursache zunächst ins Schlingern, touchierte einen Zaun und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten Hyundai. Danach schleuderte der BMW in die Heckeneinfassung eines weiteren Grundstücks. Dort blieb er erheblich beschädigt stecken.

Die unverletzten Mitfahrer aus dem Unfallfahrzeug blieben vor Ort, bis die Polizei eintraf. Der Fahrer jedoch entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihm um einen 30-jährigen Bekannten der Insassen handelte. Wenig später kam er leicht verletzt zurück.

Unfallfahrer besitzt keine gültige Aufenthaltserlaubnis – Schaden ist fünfstellig

Wie sich herausstellte, besitzt der Mann nach Polizeiangaben keine gültige Aufenthaltserlaubnis für das Bundesgebiet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen illegalen Aufenthalts sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (nsi)