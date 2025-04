Bürger aus der Gemeinde Affing räumen auf

In Affing fand eine erfolgreiche Müllsammlung statt. Trotz anfänglich regnerischem Wetter trafen sich 14 Bürger aus den Ortsteilen zur gemeinschaftlichen Aktion. Auf den Fluren, an Straßen- und Wegerändern wurden vor allem Plastikteile, Folienreste, Flaschen, Bauschutt, Altreifen und diverse "Wegwerfprodukte" aufgelesen und ordnungsgemäß entsorgt. Nachdem alle Teilnehmer die Notwendigkeit betonten, soll diese Maßnahme auch in Zukunft wiederholt werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.