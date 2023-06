Bürgermeister versichert: Waldkindergarten in Affing bleibt

Plus Nach einer Kündigung gibt es Gerüchte um den Fortbestand der Affinger Waldgruppe. Ist sie tatsächlich in Gefahr? Der Bürgermeister verneint.

Vor einem guten Jahr startete der Probebetrieb für die Waldgruppe des Affinger Kinderhauses. Seit September ist der sogenannte Natur- oder Waldkindergarten regulär in Betrieb. Jetzt gibt es Gerüchte, dass dieser in Gefahr ist. Die Ursache ist eine Kündigung.

Die Gemeinde hat der Waldgruppe auf einem 2500 Quadratmeter großen Grundstück unweit des Wäldchens, das als "Mandling" bekannt ist, ein Zuhause eingerichtet. Seit September wird eine Gruppe dort betreut. Die Kinder sind fast immer an der frischen Luft. Doch es steht ihnen auch eine Unterkunft für extreme Wetterlagen zur Verfügung.