Bürgermeister verteidigt „faire Lösung“ bei Ampel in Mühlhausen

Gutes Sitzfleisch war zweckmäßig bei der Bürgerversammlung in Affing. In der Mehrzweckhalle informierte Bürgermeister Markus Winklhofer am Donnerstag 50 Frauen und Männer knapp zwei Stunden lang über die Entwicklungen in seiner Gemeinde, wobei der Inhalt von nicht weniger als 155 Folien an der Leinwand zu sehen war. Zur Begründung meinte er: „Hat lange gedauert, es gibt viel zu erzählen. Es ist ein Riesenthemenkreis, an dem wir weiter arbeiten müssen.“ Nach einer Pause kam es zu einer lebhaften, einstündigen Aussprache, sodass man erst gegen 23 Uhr den Heimweg antreten konnte. Ein Thema durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen: die neue Ampel in Mühlhausen, die im Laufe der vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen und noch mehr Ärger gesorgt hatte.

