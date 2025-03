Christina Walker liest in Affing aus ihrem aktuellen Buch

Die Trägerin des schwäbischen Literaturpreises, Christina Walker, liest am Donnerstag, 20. März, im Affinger Bücherstüberl aus ihrem aktuellen Buch „Kleine Schule des Fliegens“. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Wie es in einer Mitteilung heißt, handelt es sich um ein sehr schönes, feinfühliges, teils auch ernstes Buch mit durchaus humorvollen und skurrilen Szenen.

Die österreichische Autorin, die in Augsburg lebt, schreibt über das Miteinander unter Menschen im Allgemeinen, aber auch zur Natur und im Speziellen zu Krähen. Sie nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das Leben einer Familie, die mit Verlust, Lebenswillen, Einsamkeit und nicht zuletzt mit Krähen vor dem Haus zu kämpfen hat.

Autorin Christina Walker studierte unter anderem Kulturmanagement in Wien

Christina Walker ist 1971 in Bregenz geboren. Sie studierte laut Mitteilung Germanistik, Theaterwissenschaft und Kulturmanagement in Wien. Nach langjähriger Tätigkeit für Theater, Film und Museen in Wien und Berlin lebt sie heute in Augsburg. Ihre Texte wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Schwäbischen Literaturpreis für eine Novelle (2020) und dem Netlitpreis des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs (2021). Für den Beginn ihres ersten Romans „Auto“ erhielt sie 2018 den Vorarlberger Literaturpreis. Die „Kleine Schule des Fliegens“ veröffentlichte sie 2023.

Reservierung: Karten gibt es für 8 Euro zu den Öffnungszeiten in der Bücherei oder über telefonische Kartenreservierung unter 08207/9596574. (AZ)