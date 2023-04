Constanze Lindner räumt in Affing mit "Miss Verständnis" auf

Plus Schauspielerin und Kabarettistin Constanze Lindner stellt im Bücherstüberl ihre Autobiografie vor. Ihr Talent kommt an. Sie nimmt auch Dramatisches mit Humor.

Einen sehr heiteren Abend mit durchaus ernsten Themen erlebten die Gäste im Affinger Bücherstüberl am Samstagabend. Diana Moser vom Veranstaltungsteam der Bücherei war es gelungen, die auch aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin und Kabarettistin Constanze Lindner einzuladen. Dort stellte sie ihr Buch „Miss Verständnis“ vor.

Obwohl das Buch diverse Frauenthemen anspricht, war Bürgermeister Markus Winklhofer nicht der einzige Vertreter der Männerwelt. Bereits vor Beginn herrschte in den gemütlichen Räumen im Affinger Schloss eine heitere Stimmung bei einem kleinen Umtrunk und mittendrin: die Hauptperson des Abends.