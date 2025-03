Container für Grundschule Thema im Gemeinderat

Die Ausschreibung einer provisorischen Containeranlage für die Grundschule ist Thema in der Sitzung des Affinger emeinderates am Dienstag, 11. März. Außerdem stehen unter anderem folgende Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung: Überplanung einer Fläche in der Gemarkung Affing, Errichtung eines Trinkwasserhochbehälters in Bergen, Ausschreibung des Hackschnitzelheizkraftwerkes am Bauhof und die Erweiterung der Kita Bergen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Mittagsbetreuung. (AZ)