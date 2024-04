Affing

vor 3 Min.

Das sind Affings wichtigste Investitionen des Jahres 2024

Plus Rekordverdächtige 9,1 Millionen Euro möchte die Gemeinde verbauen. Größte Ausgabe ist die Schule. Was sonst noch geplant ist und was geschoben wird.

Von Carmen Jung

Eine Investition von 9,1 Millionen Euro ist für die Gemeinde Affing ein Rekord. Mit dem einstimmigen Votum zum Haushaltsplan kann die Verwaltung nun die Pläne anpacken. Das sind die größten Investitionen des Jahres:

Grundschule Affing: Mit 2,5 Millionen Euro wird heuer das auf 13 Millionen Euro geschätzte Projekt Grundschule (Umbau, Sanierung und Erweiterung) gestartet. Hinzu kommen 450.000 Euro für die temporäre Containeranlage, in die sieben Klassen während der Bauphase ausgelagert werden. 200.000 Euro für den Anschluss an das geplante Nahwärmenetz mit Bau einer Hackschnitzelheizung auf dem Bauhofgelände (weitere 450.000 Euro 2025).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen