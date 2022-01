Affing

vor 32 Min.

Affing erhöht den Preis fürs Wasser – genauer Betrag bleibt unklar

Der Hochbehälter im Affinger Ortsteil Bergen ist in die Jahre gekommen. Er muss saniert werden.

Plus Der Affinger Gemeinderat verschiebt erneut eine Entscheidung über die neuen Wassergebühren. Warum das Gremium Ex-Bürgermeister Rudi Fuchs folgt.

Von Carmen Jung

Die Preise für Wasser und Abwasser werden in der Gemeinde Affing angehoben. Das hatte der Gemeinderat noch im alten Jahr beschlossen. Nur die Dimension blieb offen. Am Dienstag legte der Gemeinderat nun die neuen Tarife fürs Abwasser fest. Beim Wasser gelang ihm das nicht. Der Gemeinderat will erst festlegen, wie die millionenschweren Investitionen der kommenden Jahre finanziert werden sollen. Rudi Fuchs, bekanntlich Ex-Bürgermeister, diktierte der Verwaltung einen Beschlussvorschlag.

