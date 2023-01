Affing

vor 32 Min.

Der Fall Käthe hat ein Nachspiel im Affinger Gemeinderat

Die elfjährige Käthe Rosner ging seit 2019 auf die Grundschule in Affing. Jetzt wechselte sie auf die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg.

Plus Mitglieder des Gemeinderates kritisieren, nicht über die Verhandlung in Sachen Käthe informiert worden zu sein. Der Bürgermeister verweist auf den Datenschutz.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Was hat die Gemeinde Affing mit dem Fall Käthe zu tun? Hat sie etwas zu entscheiden? Warum war sie bei der Verhandlung am Verwaltungsgericht überhaupt vertreten? Diese Fragen stellte Gerhard Faltermeier im Affinger Gemeinderat an Bürgermeister Markus Winklhofer. Teile des Gremiums zeigten sich verschnupft, dass sie im Vorfeld nicht im Bilde waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen