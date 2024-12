Der Nikolaus besucht in der Gemeinde Affing 70 Kinder

Der Nikolaus war mit seinem treuen Begleiter, dem Knecht Ruprecht, in der Gemeinde Affing unterwegs und besuchte rund 70 Kinder. Wieder einmal stellte der Katholische Burschenverein Gebenhofen-Anwalting drei Gruppen, die vom Nachmittag bis in den Abend im Nikolausdienst waren. Sie überbrachten viele Geschenke und durften sich über das ein oder andere selbst gemalte Bild freuen. Auch im nächsten Jahr will der Burschenverein den Nikolausdienst wieder anbieten.

