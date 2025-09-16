Die Feuerwehr Affing erhält einen Schwimmsauger

Die Freiwillige Feuerwehr Affing kann sich über eine wertvolle Unterstützung freuen: Die Sparkasse Altbayern, vertreten durch den neuen Affinger Filialleiter Andreas Kirst, übergab der Feuerwehr, einen modernen Schwimmsauger (Flachsauger). Die Spende ist Teil einer Initiative der Versicherungskammer Bayern, die insgesamt 850 Schwimmsauger an Feuerwehren in ganz Bayern verteilt – als Reaktion auf die zunehmende Wasserknappheit der vergangenen Jahre. Der Schwimmsauger ermöglicht die Wasserentnahme bereits ab einer Tiefe von nur fünf Zentimetern. Herkömmliche Saugkörbe benötigen dagegen mindestens 30 Zentimeter. Da das Wasser direkt von der Oberfläche angesaugt wird, bleibt der Gewässerboden unberührt und Sedimente werden nicht aufgewirbelt – ein Vorteil für Umwelt und Technik. Das Gerät besteht aus einem rund 60 Zentimeter langen Schwimmkörper aus robustem Polyethylen und ersetzt den klassischen Saugkorb aus Metall. Angeschlossen an den Saugschlauch der Pumpe, die mit unserem Fahrzeug verbunden ist, sorgt es für eine zuverlässige Wasserentnahme. Besonders in ländlichen Regionen ohne flächendeckendes Hydrantennetz ist dies ein enormer Gewinn.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!