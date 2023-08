Die Gemeinde Affing hat endlich eine neue Kämmerin

Seit 1. August ist die Leitung der Finanzverwaltung wieder besetzt. Die Kämmerin wechselt vom Finanzamt nach Affing. Was sie noch lernen will.

Nach sieben Monaten ist die Leitung der Affinger Finanzverwaltung wieder besetzt. Seit 1. August hat die Gemeinde eine neue Kämmerin. Das teilt Bürgermeister Markus Winklhofer mit. Corinna Descy, die neue Fachfrau für die Finanzen, kommt vom Finanzamt Augsburg-Stadt nach Affing.

Die neue Affinger Kämmerin Corinna Descy hat am 1. August ihren Dienst in der Affinger Gemeindeverwaltung aufgenommen. Foto: Andreas Matthes

Die 35-jährige Descy ist Diplom-Finanzwirtin und war zwölf Jahre in der bayerischen Finanzverwaltung tätig. Laut Winklhofer bringt sie viel Erfahrung in steuerlichen und buchhalterischen Themen mit. Trotzdem muss sie für die Arbeit in der Kommune noch dazu lernen. „Natürlich ist der kommunale Haushalt etwas Neues für mich, in das ich mich einlernen muss“, sagt Descy. Sie nehme diese Herausforderung aber gerne an.

Die Vorgängerin in der Kämmerei hat zum Jahreswechsel gekündigt

Bürgermeister Winklhofer betont: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der engagierten neuen Mitarbeiterin; Frau Descy wurde im Verwaltungskreis bereits herzlich aufgenommen, sie wird als Kollegin und Fachfrau gut in unser Team passen.“

Die Neubesetzung war nötig geworden, nachdem Vorgängerin Jennifer Friedl zum Jahreswechsel gekündigt hatte. Die Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplanes hatte die Gemeinde extern vergeben müssen. (AZ)