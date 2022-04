Die Gemeinde Affing will ihre Pachtpreise erhöhen

Plus Seit 2009 gelten die Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen der Gemeinde Affing. Über eine Erhöhung berät der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen.

Die Gemeinde Affing will die Preise für die Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen erhöhen. Seit 2009 gelten die aktuellen Tarife. Wie hoch sollen sie künftig sein? Diese Frage ist vorläufig offen.