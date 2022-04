Die Grundschule ist zu klein: Affing packt die Erweiterung an

Plus Die Affinger Grundschule ist schon mehrfach an- und umgebaut worden. Der Architekt muss nun neu und alt zusammenfügen. Die Wahl ist getroffen.

Die Affinger Grundschule ist ein Flickwerk. Der Ursprung stammt aus den 60er-Jahren, ein großer Anbau aus den 80ern. Es folgten zusätzliche Erweiterungen, die letzte 2016. Diesen Komplex nun erneut zu erweitern, noch dazu auf begrenztem Raum, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Jetzt steht fest, wer sich dieser Herausforderung stellt.