Mit der Milch-Tankstelle war der Matzerhof in Bergen ein Vorreiter

Plus Seit April 2016 betreibt die Familie Lichtenstern Verkaufsautomaten, die 24 Stunden zugänglich sind - so lange wie sonst nur wenige andere.

Als Familie Lichtenstern anfing, ihre Milch und andere Lebensmittel über einen Automaten zu verkaufen, gab es davon im gesamten Landkreis schätzungsweise nur ein paar wenige. "Im Umkreis waren wir sogar die Einzigen", erinnert sich Daniela Lichtenstern. Seit mehr als sechs Jahren gibt es einen Automaten für Milch und einen für Marmelade, Wurst oder Käse auf dem Matzerhof im Affinger Ortsteil Bergen, der für die Kundinnen und Kunden 24 Stunden am Tag zugänglich ist. Dabei war gar nicht von Anfang an klar, dass die Idee der Familie tatsächlich damit Erfolg hat.