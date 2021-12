Die Preise steigen: Wasser und Abwasser kosten ab 1. Januar mehr in Affing

Plus Die Erhöhung wird erst nächstes Jahr beschlossen und dann rückwirkend gelten. Die Diskussion im Gemeinderat löst beim Verwaltungsleiter Frust aus.

Die Defizite, die die Gemeinde Affing bei Wasser und Abwasser einfährt, sind beachtlich. Das soll sich ändern. Ab 1. Januar werden die Tarife angehoben. In welcher Dimension, wird sich erst im nächsten Jahr herausstellen. Die Erhöhung soll dann rückwirkend eingeführt werden. Wie das klappen kann, beschäftigte am Dienstag den Affinger Gemeinderat. Dabei zeigte sich, dass sich beim Geschäftsleitenden Beamten der Gemeindeverwaltung, Bernhard Frank, offenbar einiger Frust angesammelt hat.