Diebe stehlen E-Scooter und Mountainbike aus Carport in Affing

In Affing haben unbekannte Diebe mehrere Gegenstände aus einem Carport gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Montag, 10. Februar, um 18.35 Uhr und Donnerstag, 13. Februar, um 7.20 Uhr. Die Täter machten sich im Hofraum eines Einfamilienhauses an der Jägerstraße zu schaffen.

Aus dem Carport nahmen sie ein weißes Pocketbike, also ein kleines motorisiertes Zweirad, einen E-Scooter, ein graues Mountainbike der Marke Cube und einen mehrfarbigen Stunt Scooter mit. Laut Polizei beträgt der Wert des Diebesgutes knapp 1000 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Inspektion in Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)