Digitale Kita-Anmeldung klappt in Affing diesmal nicht

Das Online-Verfahren zur Anmeldung für Kindergärten und Krippen ist komplex und nicht ganz ausgereift. Hinzu kommt ein Personalwechsel. Nun läuft in Affing alles analog.

Verena Baumgartl hat die digitale Kita-Anmeldung der Gemeinde Affing richtig gut gefallen. Ganz problemlos und einfach sei sie gewesen, sagte sie jüngst im Gemeinderat. Trotzdem wird das Onlineverfahren vorerst ausgesetzt. Das hat vor allem personelle Gründe.

Denn Daniela Schlötzer, die zuständige Mitarbeiterin, hat die Gemeindeverwaltung Ende September verlassen. Ihre Nachfolgerin Anneli Scherbauer, die seit kurzem in der Verwaltung tätig ist und bereits den Sitzungsdienst übernommen hat, ist noch nicht eingearbeitet. Das Onlineverfahren ist aber sehr komplex und wohl noch nicht ganz ausgereift. Um nicht zu riskieren, dass etwas schiefläuft, werden die Anmeldungen für das Kita-Jahr 2024/25 ganz konventionell mittels Papier durchgeführt.

Die Anmeldungen sollen voraussichtlich ab November bis Ende Januar erfolgen. Mitte September wurden die freien Plätze in den Einrichtungen geschätzt. Demnach sind es in Affing nur drei, in Haunswies 44 und in Bergen 25.

Die Eltern sind mit den Affinger Kindergärten und Krippen recht zufrieden

Im neuen Kindergartenjahr im September 2024 soll auch die Waldgruppe wieder öffnen, die wegen Personalmangels geschlossen werden musste. In der Zwischenzeit soll das Gelände den Kita-Einrichtungen und der Mittagsbetreuung als Projektstätte zur Verfügung gestellt werden.

Mit den Kindergärten und Krippen in der Gemeinde Affing sind die Eltern offenbar recht zufrieden. Eine Befragung ergab ein "sehr gutes bis gutes Ergebnis". Das geht aus dem Bericht über das jüngste Kooperationstreffen von Verwaltung, Kindergartenreferenten und Vertreterinnen der Tagesstätten hervor. Bürgermeister Markus Winklhofer sparte deshalb nicht mit Lob. Die große Zufriedenheit der Eltern beruhe auf den tollen Leistungen der Teams.

