Eine Gruft für die Eltern aus Dank, ein Friedhof als Geschenk für Affing

Von Josef Abt

Der Friedhof in Affing mit seiner schönen Kapelle inmitten eines wunderbar angelegten Areals südlich der Pfarrkirche ist ein Platz der Ruhe, der Stille. Er lädt ein zum Gebet oder auch zum Zwiegespräch mit einem der hier begrabenen Angehörigen und er ist gerade jetzt in der Frühlingszeit ein Ort, in dem die Natur zum Leben erwacht. Graf Maximilian von Gravenreuth hat diese Ruhestätte und die Gruft anlässlich des Todes seiner Eltern, Carl Ernst und Eleonora, vor fast 190 Jahren errichten lassen. Die Details zur Entstehungsgeschichte sind in einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1883 „Bistum Augsburg – historisch und statistisch“ zu finden. Vor der Neuanlage des jetzigen Friedhofes waren sowohl Kirche wie auch der Gottesacker anders angeordnet. Demnach stand die Kirche früher an dem Platz westlich der Staatsstraße, gegenüber dem Schloss, wo jetzt die St. Michael-Kapelle steht.

