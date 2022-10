Einfach mal machen: Die Affinger Gartler taugen als gutes Vorbild

Plus Der Gartenbauverein Affing hat mitgeholfen, den Schlossplatz noch schöner zu machen – mit viel Arbeit und Geld. Das verdient besondere Anerkennung.

Der Affinger Schlossplatz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gemütlichen Dorfmittelpunkt gemausert. Die Entwicklung ist eng gekoppelt an die Schlosssanierung. Jetzt können es sich Einheimische wie Besucherinnen und Besucher dort gut gehen lassen. Dafür sorgen Einrichtungen wie Bücherstüberl, Café und Pizzeria und davor eine gelungene Anlage mit Aufenthaltsqualität. Das angenehme Ambiente hat durch den Affinger Gartenbauverein nun das Tüpfelchen auf dem I bekommen.