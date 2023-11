Eltern wollen sich für Spielplatz im neuen Baugebiet engagieren

Die meisten Häuser stehen im neuen Baugebiet "Südlich der Gebenhofener Straße" in Affing. Jetzt stehen Restarbeiten an. Dazu gehört auch ein Spielplatz.

Knapp 20 Bauplätze gibt es im noch jungen Baugebiet "Südlich der Gebenhofener Straße" in Affing. Die meisten Grundstücke sind inzwischen bebaut. Jetzt sind die restlichen Erschließungsarbeiten an der Reihe. Außerdem fehlt der Spielplatz.

Gut 100.000 Euro werden für den Endausbau der Straßen in diesem Baugebiet und "Am Anger" in Mühlhausen im nächsten Haushalt bereitgestellt. Das beschloss jüngst der Gemeinderat. Was noch fehlt in Affing sind die Begrünung (Kosten rund 55.000 Euro) und der geplante Spielplatz im Süden. Zwei einfache Entwürfe stießen auf wenig Gefallen. Eine Kletterstruktur aus naturbelassenen Hölzern samt Hügel mit Rutsche hätte über 90.000 Euro gekostet. Die zweite Variante mit einer Seilbahn und kleinem Sandkasten über 62.000 Euro.

Zwei Varianten für Spielplatz sind "fast ein bisserl lieblos"

Anita Klostermeir bezeichnete beide Varianten als "fast ein bisserl lieblos". Marine Sarcone schloss sich an und informierte: Die Eltern der immerhin über 30 Kinder in dem Baugebiet würden bei der Gestaltung gerne mithelfen, so wie das jüngst bei einem Projekt in Rehling geschehen sei. Dort stellte die Gemeinde 50.000 Euro bereit.

Das Angebot nahm der Gemeinderat gerne einstimmig an. Sarcone und Andreas Widmann erklärten sich bereit, die Aktion in die Hand zu nehmen. Der Kostenrahmen wird erst festgelegt, wenn die Wünsche bekannt sind. Bürgermeister Markus Winklhofer stellte aber vorsorglich fest, die Eltern wüssten schon, "dass wir nicht in Geld schwimmen".

