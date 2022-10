Elternbeirat der Affinger Grundschule unterstützt Erweiterungsentwurf

Der neue Affinger Elternbeirat hält eine Erweiterung der Grundschule für dringend notwendig. Außerdem nimmt er Stellung zum vorgelegten Entwurf.

Das Thema Schulerweiterung beschäftigt auch den neuen Elternbeirat der Affinger Grundschule. In einer Pressemitteilung macht das Gremium nun deutlich, dass die Erweiterung dringend benötigt werde. Zugleich spricht sich der Elternbeirat für den vorgelegten Entwurf aus.

Der Elternbeirat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema. In seiner Mitteilung betont er: "Der Elternbeirat der Grundschule unterstützt den vorgelegten Entwurf mit dem Konzept der Lernlandschaften." Dieser sieht einen Anbau auf dem Lehrerparkplatz und die Aufstockung des Altbestandes vor.

Am Montag findet eine Sondersitzung zur Schulerweiterung statt

Das Konzept des Architekturbüros Jasarevic für die Schulerweiterung hatte der Gemeinderat bei einer Sondersitzung im Juli zwar grundsätzlich für gut befunden, mehrheitlich jedoch aufgrund der Kostenhöhe und mangels Alternativentwürfen abgelehnt. In einer weiteren Sondersitzung am Montag, 10. Oktober, wird dem Gemeinderat erneut eine Vorentwurfsplanung präsentiert. Vor Ort präsent sein will dabei auch der Affinger Elternbeirat, der zugleich weitere Eltern und Interessierte aufruft, sich an der Sitzung zu beteiligen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal der Mittagsbetreuung. (jca)

Lesen Sie dazu auch