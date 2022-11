Ende nach 50 Jahren: Kirchenchor Anwalting-Aulzhausen löst sich auf

Die Chorgemeinschaft Anwalting-Aulzhausen ist Geschichte. Nach fünf Jahrzehnten löst sich der Kirchenchor auf. Zum Schluss gibt es eine Auszeichnung der Diözese.

Nach 50 Jahren löst sich der Kirchenchor Anwalting-Aulzhausen auf. Sigrid Strobl als Chorleiterin und Max Strobl an der Orgel, der 60 Jahre lang den Chor musikalisch begleitete, waren über Jahrzehnte die Stützpfeiler gewesen. Mit zwölf Messen und eigens komponierten Liedern zeigte der Organist auch sein musikalisches Talent. Fest eingebunden in die Kirchenchorgemeinschaft waren Inge Drexl (geborene Lerch, Alt) und Frieda Schober (geborene Lerch, Sopran).

Doch nun löst sich die Chorgemeinschaft auf, da junge Sängerinnen und Sänger ausblieben. Wie vielfältig die Auftritte des Kirchenchores waren, geht aus der Chronik hervor. Über 300 Lieder und Messen umfasste sein Repertoire. Zu seinen großen Auftritten zählte die Rundfunk-Übertragung des Sonntagsgottesdienstes aus der Aulzhausener Pfarrkirche St. Laurentius und Elisabeth und die Festmesse zum 250. Jubiläum der kirchlichen Einweihung des Gotteshauses durch den damaligen Weihbischof Rudolf Schmid. Der Chor steuerte auch gesangliche Beiträge in Altötting bei und nahm an Lichterprozessionen in Maria Vesperbild teil. Einer Vielzahl von Caritas-Einrichtungen galt der Gesang ebenfalls.

Affings Pfarrer Max Bauer dankt Kirchenchor Anwalting-Aulzhausen

Großen Anklang fanden die Passauer, Lechraine und die Chiemgauer Messe und die Volksmesse von Annette Thoma. Auch auf die Geselligkeit achtete die Chorleiterin. Der Chor unternahm viele Ausflüge, unter anderem nach Colmar (Elsass), La Salette und Prag.

Pfarrer Max Bauer war bei der Abschiedsfeier dabei. Er bedankte sich bei der Chorgemeinschaft für die langjährigen treuen Dienste in Form musikalischer Gestaltungen der Gottesdienste. Mit einem humorvollen Gedicht, das 50 Jahre Chorgesang widerspiegelte, endete nicht nur die Abschiedsfeier, sondern auch ein Teil der Ortsgeschichte.

Zum Schluss gab es eine Auszeichnung vom Ordinariat Augsburg für gewissenhafte und treue Dienste sowie musikalische Begabung: Pfarrherr Max Bauer überreichte im Namen der Diözese die Ehrenurkunden.