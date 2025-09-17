Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Affing: Erst- und Zweitklässler sitzen gemeinsam im Klassenzimmer

Affing

Erst- und Zweitklässler sitzen gemeinsam im Klassenzimmer

In der Affinger Grundschule gibt es sechs jahrgangsgemischte Klassen.
    • |
    • |
    • |
    Die Klasse 1_2d mit Klassenlehrerin Elena Wimmer.
    Die Klasse 1_2d mit Klassenlehrerin Elena Wimmer. Foto: Karsten Weigl

    In der Affinger Grundschule gibt es sechs jahrgangsgemischte Klassen. Die Lehrerin der Klasse 1_2a ist Gudrun Hölzl, die Klasse 1_2b wird von Carolin Calta unterrichtet, die Klasse 1_2c von Claudia Hofberger. Elena Wimmer ist die Klassenlehrerin von der 1_2d, Claudia Haas von der 1_2e. Die Lehrerin der Klasse 1_2f ist Alina Werner.

    Die Klasse 1_2b mit ihrer Lehrerin Carolin Calta.
    Die Klasse 1_2b mit ihrer Lehrerin Carolin Calta. Foto: Karsten Weigl
    Die Klasse 1_2c mit Lehrerin Claudia Hofberger.
    Die Klasse 1_2c mit Lehrerin Claudia Hofberger. Foto: Karsten Weigl
    Die Klasse 1_2a mit Lehrerin Gudrun Hölzl.
    Die Klasse 1_2a mit Lehrerin Gudrun Hölzl. Foto: Karsten Weigl
    Die Klasse 1_2f mit Klassenleiterin Alina Werner.
    Die Klasse 1_2f mit Klassenleiterin Alina Werner. Foto: Karsten Weigl
    Die Klasse 1_2e mit Lehrerin Claudia Haas.
    Die Klasse 1_2e mit Lehrerin Claudia Haas. Foto: Karsten Weigl
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden