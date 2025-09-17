Affing: Erst- und Zweitklässler sitzen gemeinsam im Klassenzimmer
In der Affinger Grundschule gibt es sechs jahrgangsgemischte Klassen.
In der Affinger Grundschule gibt es sechs jahrgangsgemischte Klassen. Die Lehrerin der Klasse 1_2a ist Gudrun Hölzl, die Klasse 1_2b wird von Carolin Calta unterrichtet, die Klasse 1_2c von Claudia Hofberger. Elena Wimmer ist die Klassenlehrerin von der 1_2d, Claudia Haas von der 1_2e. Die Lehrerin der Klasse 1_2f ist Alina Werner.
