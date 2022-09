Es gibt doch noch eine Chance für eine rasche Schulerweiterung in Affing

Plus Ohne zusätzliche Räume sieht Schulleiter Karsten Weigl eine "Katastrophe" auf die Affinger Grundschule zukommen. Jetzt schöpft er neue Hoffnung.

Karsten Weigl ist erleichtert. Der Start des neuen Schuljahres ist in der Affinger Grundschule glattgegangen. Es ist bei neun Klassen geblieben. So kommt der Schulleiter mit dem Platzangebot gut zurecht. Doch die Lage wird sich bald verschärfen und die Schule aus allen Nähten platzen. Dass der Affinger Gemeinderat im Juli das Erweiterungskonzept nicht verabschiedet hat, bezeichnete Weigl als "absolute Katastrophe". Jetzt aber gibt es einen Hoffnungsschimmer.