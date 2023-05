Affing

06:00 Uhr

Experte prüft: Wie viel Personal braucht die Affinger Verwaltung?

Plus In Affing gab es schon häufiger Streit um die Ausstattung der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Markus Winklhofer hat nun ein Gutachten gefordert. Bis es vorliegt, dauert es noch.

Von Carmen Jung

Der allergrößte Personalengpass in der Affinger Gemeindeverwaltung scheint überstanden. Geschäftsleitender Beamter Bernhard Frank ist seit ein paar Wochen nach einer mehrmonatigen Abwesenheit wieder an Bord. Und was den freien Posten der Kämmereileitung anbelangt, ist zwar noch nichts spruchreif. Aber laut Bürgermeister Markus Winklhofer gibt es gute Perspektiven. Trotzdem ist in Affing unklar und teilweise auch umstritten, wie viel Personal die Gemeindeverwaltung wirklich braucht.

Auf der einen Seite hat die Verwaltung immer wieder mit Engpässen und Ausfällen zu kämpfen. Auf der anderen Seite belaufen sich die Personalkosten der Gemeinde inklusive Kindertagesstätten, Bauhof etc. inzwischen auf fast ein Fünftel des Gesamthaushalts aus. Gerhard Faltermeier mahnte deshalb in der Haushaltssitzung jüngst zum Sparen und forderte, den Stellenplan nicht auszuweiten.

