Affing

vor 33 Min.

Fassaden-Schaden am Kinderhaus: Das Ärgernis hält an in Affing

Plus 2019 wird ein Schaden an der Fassade des neuen Kinderhauses in Affing entdeckt. Seither dauert der Rechtsstreit an. Jetzt gibt es endlich einen Lichtblick.

Von Carmen Jung

Im Sommer vor fünf Jahren wurde ein Schaden der Fassade des erst fünf Jahre alten Affinger Kinderhauses entdeckt. Seither wird um die Ursache ebenso gestritten wie um die Beseitigung des Schadens. Die Gemeinde ließ die Fassade über Jahre unangetastet, um das Verfahren zur Sicherung der Beweise nicht zu gefährden. Damit nicht noch ein höherer Schaden entsteht, wurde die fragliche Gebäudestelle im Januar 2020 mit einem Gerüst und Planen verhüllt. Bis heute dauert die juristische Auseinandersetzung an. Doch einen ersten Schritt konnte die Gemeinde jüngst unternehmen.

Betroffen ist die Südost-Ecke des modernen Gebäudes mit den abgerundeten Ecken. Die Ursache: Im Balkonbereich und der dazugehörigen Außentreppe fehlte eine kontrollierte Entwässerung. Deshalb sammelte sich Wasser an, das nicht ablaufen konnte. So gelangte Wasser hinter die Fassade des in Holzständerbauweise errichteten Gebäudes. Das hatte Abplatzungen zur Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen