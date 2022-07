Fassadenschaden am Kinderhaus Affing: Wie geht es weiter?

Plus Seit Januar 2020 ist die Südost-Ecke des Affinger Kinderhauses verhüllt. Dahinter verbirgt sich ein Fassadenschaden. Wer dafür aufkommen muss, ist offen.

Vor sieben Jahren zogen die Mädchen und Buben ins neue Affinger Kinderhaus ein. Der Neubau hat der Gemeinde Affing nicht nur Freude beschert. Nur zwei Jahre später hatte ein zunächst unentdeckt gebliebener Wasserschaden für Schimmelbildung gesorgt. Seit nunmehr drei Jahren hat es die Kommune mit einem Fassadenschaden zu tun. Die juristische Auseinandersetzung zieht sich hin.