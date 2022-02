Affing

vor 53 Min.

Finanzen entwickeln sich positiv – ist Affing eine reiche Gemeinde?

Plus Affing kommt auch 2022 ohne neue Schulden aus und bald hat die Gemeinde fünf Millionen Euro angespart. Warum große Sprünge trotzdem nicht möglich sind.

Von Carmen Jung

Die zuletzt arg strapazierten Affinger Finanzen haben sich positiv entwickelt. Die Gemeinde wird 2022 im dritten Jahr in Folge ohne neue Schulden auskommen. Und am Jahresende, so der Plan, liegen immer noch fünf Millionen Euro auf der hohen Kante. Eine reiche Kommune, wie Josef Schmid am Mittwoch im Finanzausschuss mutmaßte, ist Affing damit aber noch lange nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen