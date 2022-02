Finanzplan sieht kein Geld fürs Affinger Feuerwehrhaus vor

Plus Die Affinger Feuerwehr braucht mehr Platz. Es gibt sogar schon einen Plan für einen Anbau. Doch der ist teuer. Wie steht es um die Erweiterung?

Das erst 2008 neu gebaute Affinger Feuerwehrhaus ist schon wieder zu klein. Dass die Freiwillige Feuerwehr einen höheren Platzbedarf hat, hatte der Gemeinderat schon vor einem Jahr anerkannt und erste Entwürfe für eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in Auftrag gegeben. Als die im Mai vorlag, stellte sich allerdings heraus: Billig wird die Sache nicht. Plötzlich standen 1,2 Millionen Euro für einen Anbau im Raum. Das war dem Gremium zu viel. Doch eine Lösung ist bislang nicht gefunden.