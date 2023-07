Fraktion sucht Lösung bei Fuchs-Nachfolge im Affinger Gemeinderat

Nach dem Tod von Rudi Fuchs ist ein Sitz im Gemeinderat vakant. Die Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen befasst sich übers Wochenende mit der Nachfolge.

Dass Rudi Fuchs in Affing auch nach seiner Zeit als Bürgermeister noch große Popularität besaß, zeigte sein Ergebnis bei der Kommunalwahl 2020. Er hatte auf der Liste der Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen (WG M-B) für den Gemeinderat kandidiert. Rudi Fuchs, der am Dienstag im Alter von 66 Jahren gestorben ist, war auf Platz 20 nominiert und wurde auf Platz zwei vorgewählt mit 1440 Stimmen. Nun ist sein Sitz im Gemeinderat vakant.

Wer nachfolgt, ist noch offen. Fraktionschef Gerhard Faltermeier erklärte gegenüber unserer Redaktion: "Wir versuchen, eine gute Lösung zu finden." Die Fraktion werde die Frage gemeinsam mit den potenziellen Nachrückern klären. Faltermeier kündigte eine Stellungnahme für Anfang nächster Woche an.

Der erste Nachrücker, Albert Gutmann, hatte am Mittwoch aus privaten Gründen abgewinkt. Der Nächste, Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, teilte am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit: "Ich werde aus beruflichen Grünen nicht in den Gemeinderat nachrücken." Dritte Nachrückerin wäre Verena Baumgartl, die bei der Kommunalwahl noch Golling hieß.