Frauenbund Stotzard unterstützt First Responder Affing mit großzügiger Spende

Der Frauenbund Stotzard (Markt Aindling) überreichte den ehrenamtlichen Helfern des First Responder Affing eine großzügige Spende in Höhe von 1600 Euro. Mit dem Geld soll die Ausrüstung und Ausstattung der Einheit weiter verbessert werden. (Hintere Reihe) Marcel Hartmann, Rebekka Falke, Daniela Seemüller, Martina Sturm, Sabine Lechner, Raimund Sandmann. (Vordere Reihe) Christian Dietrich, Christoph Stegmann.

