Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Affing: Frauenbund Stotzard unterstützt First Responder Affing mit großzügiger Spende

Affing

Frauenbund Stotzard unterstützt First Responder Affing mit großzügiger Spende

Große Freude bei der First Responder Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Affing
Von Fabian Lechner für Freiwillige Feuerwehr Affing
    • |
    • |
    • |
    (Hintere Reihe) Marcel Hartmann, Rebekka Falke, Daniela Seemüller, Martina Sturm, Sabine Lechner, Raimund Sandmann. (Vordere Reihe) Christian Dietrich, Christoph Stegmann.
    (Hintere Reihe) Marcel Hartmann, Rebekka Falke, Daniela Seemüller, Martina Sturm, Sabine Lechner, Raimund Sandmann. (Vordere Reihe) Christian Dietrich, Christoph Stegmann. Foto: Anna Stegmair

    Der Frauenbund Stotzard (Markt Aindling) überreichte den ehrenamtlichen Helfern des First Responder Affing eine großzügige Spende in Höhe von 1600 Euro. Mit dem Geld soll die Ausrüstung und Ausstattung der Einheit weiter verbessert werden. (Hintere Reihe) Marcel Hartmann, Rebekka Falke, Daniela Seemüller, Martina Sturm, Sabine Lechner, Raimund Sandmann. (Vordere Reihe) Christian Dietrich, Christoph Stegmann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden