Auto weicht Wild aus und überschlägt sich bei Frechholzhausen

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und seine 19-jährige Beifahrerin werden bei dem Unfall nahe Affing verletzt. Feuerwehr sperrt Straße ab.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Affinger Ortsteil Frechholzhausen und Affing hat sich am Mittwoch ein Auto überschlagen. Der Unfall geschah kurz nach Mitternacht. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurden der 21-jährige Fahrer aus dem westlichen Landkreis Aichach-Friedberg und seine 19-jährige Beifahrerin aus dem Raum Landsberg bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Am Auto entstand bei dem Unfall zwischen Frechholzhausen und Affing in der Nacht auf Mittwoch Totalschaden. Foto: Fabian Lechner, Feuerwehr Affing

Nach Polizeiangaben war das Fahrzeug von Frechholzhausen kommend in Richtung Affing unterwegs und befand sich gerade in waldigem Gebiet. Wie der 21-Jährige der Polizei erläuterte, wollte er einem Wildtier ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über seinen VW Golf, der sich überschlug. Laut Polizei entstand am Auto ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Der Fahrer wurde ins Aichacher Krankenhaus gebracht, seine Freundin ins Friedberger Krankenhaus.

Affinger Feuerwehr wird zum Unfall gerufen

Wie die Affinger Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 0.30 Uhr zum Unfallort gerufen. Sie sperrte die Straße komplett ab, leuchtete die Einsatzstelle aus und reinigte im Anschluss die Fahrbahn von ausgelaufenen Flüssigkeiten.