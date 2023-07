Affing

11.07.2023

Früherer Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs ist tot

Plus Fuchs ist am Dienstag im Alter von 66 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Die Kommunalpolitik hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet – mit Höhen und mit Tiefen.

Von Christian Lichtenstern

Der frühere Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs ist am Dienstag im Alter von 66 Jahren gestorben. Fuchs litt seit einem Jahr an einer schweren Krankheit. Die Nachricht vom Tod des überregional bekannten Kommunalpolitikers, der Gemeinderat und Kreisrat war, aber in den vergangenen Monaten nicht mehr an Sitzungen teilnehmen konnte, kam jetzt für die Öffentlichkeit, aber auch für Kolleginnen und Kollegen aus Politik und Menschen aus dem Umfeld überraschend.

Rudi Fuchs war über viele Jahre ein erfolgreicher Bürgermeister in Affing. Er trieb in seiner Gemeinde einiges voran und wurde auch für höhere Aufgaben ins Spiel gebracht. Als Rathauschef konnte er auf breite Unterstützung vor allem bei einem Großteil der Bevölkerung zählen, musste aber auch gegen enorme Widerstände ankämpfen und scharfen Gegenwind aushalten. Seit 1985 arbeitete der Augsburger in der Verwaltung der Lechrain-Kommune - als Chef. 2002 setzt er sich von dieser Leitungsposition aus als parteiloser "Auswärtiger" bei der Bürgermeisterwahl gegen drei ortsansässige Kandidaten (alle CSU-Mitglieder) durch. Für viele unerwartet lag er nach einer Stichwahl mit 55 Prozent gegen den damaligen Zweiten Bürgermeister Dieter Busch knapp vorn. Später ließ er sich mit seiner Familie in der Gemeinde nieder und trat dann vor der Kommunalwahl 2008 selbst bei den Christsozialen ein.

