Ganztagsbetreuung ist Thema im Gemeinderat

Das Recht auf Ganztagsbetreuung, das für Grundschulkinder ab September 2026 gilt, ist Thema in der Affinger Gemeinderatssitzung am Dienstag, 1. April. Dabei werden verschiedene Betreuungsmodelle vorgestellt. Außerdem geht es unter anderem um eine neue Satzung über den Aufwands- und Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehren und eine Verordnung zur Zulassung des Betriebs von Autowaschanlagen an Sonn- und Feiertagen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Mittagsbetreuung. (AZ)