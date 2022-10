Affing

06:00 Uhr

Gartenbauverein verschönert den neuen Affinger Schlossplatz

Der Maibaumplatz in Affing lädt mit zwei Ruhebänken auch für eine kleine Pause ein. Im Hintergrund zu sehen sind die etwas helleren, neuen Bänke beim Bücherstüberl und an der Apotheke.

Plus Der Affinger Schlossplatz ist zu einem gefälligen Ortskern herangewachsen. Der Gartenbauverein sorgt für das Tüpfelchen auf dem I.

Von Josef Abt

Dass es für eine Gemeinde nichts Schöneres geben kann als einen gefälligen, begrünten Ortskern, an dem sich die Menschen wohlfühlen können, das unterstrich Affings Schlossherr, Baron Marian von Gravenreuth am Samstag bei einem besonderen Termin am Schlossplatz. Hier ging es mit einer Reihe von Gästen darum, den neu gestalteten Schlossplatz offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Ehrengäste waren Mitglieder des Affinger Gartenbauvereins.

