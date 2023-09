Affing-Gebenhofen

CSU Gebenhofen-Anwalting hat einen Ehrenvorsitzenden

Plus Zum Jubiläum des CSU-Ortsverbands Gebenhofen-Anwalting kommt der EVP-Vorsitzende und CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber.

Vermutlich gibt es keinen älteren CSU-Ortsverband in ganz Bayern: Ihr 77-jähriges Bestehen feierte die Partei in Gebenhofen-Anwalting mit rund 100 Gästen, darunter der Europaabgeordnete und EVP-Vorsitzende Manfred Weber, der die Festrede hielt. Glückwünsche gab es auch vom Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko sowie vom Affinger Bürgermeister Markus Winklhofer. Josef Schmid, der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands, blickte zurück auf die vergangenen 77 Jahre, in denen es ein stetes Auf und Ab gegeben habe. Von der Gründung sind keine Unterlagen mehr vorhanden. Siegfried Haas, der von 2005 bis 2023 Vorsitzender war, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Für die musikalische Umrahmung des Abends im Sportheim der DJK war das Duo "Bob und Rob - die Achtaler" zuständig. (AZ)

