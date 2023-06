In Gebenhofen beginnt am Mittwoch das Gemhofa Bierzelt

Plus Die DJK Gebenhofen-Anwalting startet neu: Aus den Pfingstturnieren wird das "Gemhofa Bierzelt". Geboten sind viel Musik und Geselligkeit und natürlich Fußball.

Das Zelt ist aufgebaut, die letzten Vorbereitungen werden getroffen: Im Affinger Ortsteil Gebenhofen beginnt am Mittwoch, 7. Juni, das "Gemhofa Bierzelt". Rund 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der DJK Gebenhofen-Anwalting sorgen von Mittwoch bis Sonntag für das Wohl der Gäste, die aus nah und fern erwartet werden.

Seit 1969 bestand die beliebte Tradition des Festzelt- und Turnierbetriebs an Pfingsten und für Gebenhofener und Gäste aus nah und fern, gehörte das gesellige Zusammensein zum festen Programmpunkt. Corona hatte diesem geselligen Ereignis dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nicht von Dauer. Die DJK Gebenhofen-Anwalting plant mit dem "Gemhofa Bierzelt" eine Neuauflage.