Gefahr für die Kinder? Tempo 30 "Am Weberanger" gefordert

Im neuen Baugebiet in Mühlhausen wird zu schnell gefahren. Gerhard Faltermeier fordert deshalb Tempo 30. Denn in Sielenbach ist das auch möglich.

Im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen sind viele Kinder unterwegs. Auch mit dem Fahrrad. Gerhard Faltermeier sieht für sie ein erhebliches Gefahrenpotenzial, weil die Autos zu schnell fahren. Deshalb plädierte er jüngst im Gemeinderat dafür, die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu beschränken.

Bislang hatte ein solches Ansinnen wenig Chancen. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer verwies jüngst im Gemeinderat auf das stets strikte Nein der Polizei bei solchen Wünschen. Bei einem Ortstermin hatte die Polizei erklärt, die Lage würde sich von allein beruhigen. Und zwar dann, wenn das Baugebiet restlos bebaut sei und viele Autos auf der Straße parken würden. Das diene zur Verkehrsberuhigung. Auch die Versickerungsmulden, die am Straßenrand noch hergestellt werden müssen, würden helfen, "dass man langsamer tun muss", sagte Scherbauer.

Faltermeier aber will "nicht warten, bis ein Kind zusammengefahren wird". Mit Aufmerksamkeit hat er jüngst gelesen, dass die Gemeinde Sielenbach Tempo 30 in einer Siedlung einführen will. Dann müsste das auch in Mühlhausen möglich sein, folgerte er. Bürgermeister Markus Winklhofer versprach, "noch mal nachzufassen".

Paul Moll plädiert für eine Verkehrsberuhigung der Friedhofstraße

Paul Moll fiel in diesem Zusammenhang die schon mehrfach geforderte Verkehrsberuhigung in der Affinger Friedhofstraße ein. Auch dort lehnt die Polizei Tempo 30 ab. Moll erinnerte daran, dass von einer Vergrämung des Lastwagenverkehrs die Rede gewesen sei. Es war diskutiert worden, ob die Friedhofstraße nicht mittels Pflanzkübeln oder Parkbuchten unattraktiv für den Verkehr gemacht werden sollte. Die Idee wurde laut Bürgermeister zuletzt nicht weiterverfolgt.

Im Hinblick auf den Verkehr hatte auch Marine Sarcone ein Anliegen. Am Ortsausgang von Affing Richtung Gebenhofen täten sich Kinder schwer, die Straße zu überqueren. Die Situation wird aktuell verschärft durch die Tatsache, dass aktuell die Ortsdurchfahrt Affing gesperrt ist und der Verkehr über diese Route umgeleitet wird. Sarcone sprach von "wahnsinnig viel Verkehr". Bürgermeister Winklhofer hält einen Warnhinweis für vorstellbar.

