Geldkassette in Selbstbedienungsladen in Aulzhausen geknackt

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Geldkassette eines Selbstbedienungsladens im Affinger Ortsteil Aulzhausen geknackt. Laut der Polizei Aichach hebelte der Täter oder die Täterin in dem Selbstbedienungsladen an der Hauptstraße eine fest verbaute Kassette auf und stahl das Geld. Um welchen Betrag es sich dabei handelte, steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter folgender Telefonnummer: 08251-89890. (lavoe)