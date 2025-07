Gemeinde bekommt eine neue Stellplatzsatzung

Der Affinger Gemeinderat hat eine Stellplatzsatzung erlassen. Das war nötig, weil das Modernisierungsgesetz des Freistaates Bayern zwar das Bauen erleichtert, zugleich aber die generelle Stellplatzpflicht aufhebt. Die Gemeinde Affing orientiert sich nun an einer Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages. Die schöpft dabei den kompletten Rahmen aus, der gesetzlich möglich ist. Das berichtete Bürgermeister Markus Winklhofer im Nachgang der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach bleibt es dabei, dass pro Wohneinheit zwei Stellplätze geschaffen werden müssen. Was in Zukunft nicht mehr möglich ist: Die Gemeinde kann keine Besucherstellplätze mehr vorschreiben. Der Gemeinderat beschloss die neue Satzung einstimmig. (jca)

