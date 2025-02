Wie soll die Nutzung der Mehrzweckhalle an der Affinger Grundschule in den Ferien gehandhabt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Gemeinderat am Dienstag, 18. Februar. Außerdem geht es um die Bestätigung von Kommandanten und die Erweiterung der Kita Bergen (Ingenieurverträge). Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal der Mittagsbetreuung. (AZ)