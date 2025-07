Zahlreiche Zuschussanträge stehen auf der Tagesordnung des Affinger Gemeinderates in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Juli. Außerdem geht es unter anderem um den Erlass einer Stellplatzsatzung und die Vorstellung eines digitalen Straßenmanagementsystems für die Gemeindestraßen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Mittagsbetreuung. (AZ)

