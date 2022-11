Affing

Gemeinderat beschließt den Offenen Ganztag für die Affinger Grundschule

An der Affinger Grundschule wird der Offene Ganztag angeboten. Er wird die Mittagsbetreuung ablösen.

Plus Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch für den Offenen Ganztag in Bayern. Schon jetzt ist er ein Thema in Affing. Denn es geht auch um Fördermittel.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Offener Ganztag oder Mittagsbetreuung für Grundschüler? Eine Wahl haben Gemeinden bald nicht mehr. Ab 2026 ist der Offene Ganztag verpflichtend. Es wäre also noch genug Zeit, sich mit der Thematik zu befassen. Affing hat sich trotzdem jetzt schon entschieden. Denn es geht um Zuschüsse.

