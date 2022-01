Gemeinderat beschließt Erhöhung: Das Abwasser wird teurer in Affing

Plus Bei der Nachkalkulation der Abwasserkosten hat sich in Affing herausgestellt: Die Bürger haben zu viel bezahlt. Warum die Gebühren trotzdem steigen.

Die Gemeinde Affing hat zuletzt zu viel Geld von den Bürgerinnen und Bürgern für die Entsorgung ihres Abwassers verlangt: ganze 50 Cent je Kubikmeter. Trotzdem beschloss der Gemeinderat am Dienstag in der ersten Sitzung des Jahres, die Abwassergebühren ab 1. Januar anzuheben. Das klingt paradox. Doch ein Fachmann lieferte dem Gremium Erklärungen.