Gemeinderat bestätigt neue Feuerwehrkommandanten

Der Affinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Feuerwehrkommandanten von Haunswies und Anwalting im Amt bestätigt. In beiden Freiwilligen Feuerwehren hatten Neuwahlen stattgefunden. In Anwalting fungiert weiterhin Markus Erhard als erster Kommandant. Neu im Amt ist sein Stellvertreter Tobias Voglreiter (Vorgänger Michael Ertl). In Haunswies ist der bisherige Stellvertreter Hannes Bichler nun erster Kommandant (Vorgänger Markus Huster). Er wird von Michael Detter vertreten. (jca)