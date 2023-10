Affing

vor 60 Min.

Gemeinderatsmehrheit will keine Flüchtlinge im Affinger Gewerbegebiet

In diesem Gebäude im Gewerbegebiet Mühlhausen ist ein Wohnheim für Geflüchtete geplant. Es sollen Familien mit Aufenthaltsstatus untergebracht werden. Die Pläne werden in Mühlhausen kritisch gesehen.

Plus Im Affinger Gemeinderat gibt es einen Besucherrekord, als es um eine mögliche Unterkunft für Flüchtlinge in Mühlhausen geht. Eine Bebauungsplanänderung soll sie verhindern.

Es war ein Besucherrekord: An die 100 Menschen kamen am Dienstag zur Affinger Gemeinderatssitzung. Teilweise stehend, manche sogar im Gang, verfolgten sie die Beratung im Sitzungssaal. Auf der Tagesordnung stand ein Antrag von sieben Ratsmitgliedern auf Änderung des Bebauungsplanes, um die mögliche Nutzung eines Bürogebäudes in Mühlhausen als Flüchtlingswohnheim zu verhindern.

In der Sitzung gab es vereinzelt aufgebrachte Zwischenrufe. Die Mehrheit aber verfolgte ruhig die Beratungen. Auf Einwurf von Manfred Klostermeir stellte Bürgermeister Markus Winklhofer Rederecht in gewissem Umfang in Aussicht. Am Ende nahm es niemand in Anspruch. Denn die Entscheidung fiel zur allgemeinen Zufriedenheit aus.

